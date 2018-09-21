Siirtli çiftçiye ceviz ve tel örgü desteği

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce, il genelinde uygulanan "Ceviz Projesi" kapsamında çiftçilere ceviz fidanı, tel örgü ve demir dikme dağıttı.

Son yıllarda ekonomik değeri yüksek olan ceviz üretiminin artırılması amacıyla toplam 173 çiftçiye 30 bin 570 adet ceviz fidanı, 45 bin 820 metre tel örgü ve 15 bin 243 adet demir dikme dağıtımı yapılıyor. İlk olarak Eruh ilçesinde 9 bin 610 metre tel örgü ve 3 bin 204 adet demir dikme dağıtımı gerçekleştirilirken, önümüzdeki hafta içerisinde Pervari'de çevre ihata malzemelerinin dağıtımına yapılacak. Ceviz fidanları dağıtımı ise ekim ayının ilk haftasından yapılacağı belirtildi.