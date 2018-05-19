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19 Mayıs 2018 13:03

Siirtli çocuklar tarımla buluştu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliği, Siirt’te bu yıl da çocukları tarımla buluşturdu.

Siirtli çocuklar tarımla buluştu

19 Mayıs 2018 13:03


3 gün süren ve tarımın birçok alanında bilgi ve deneyim sunan kampta öğrenciler, tarım yapılan alanlarda uygulamalı olarak bilgilendirildi. Bu yıl "Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik, Biyokaçakçılık ve Yenilebilir Otlar" temasıyla gerçekleştirilen kampa, merkez ilçede yer alan Fatih ve TOKİ İlkokulu’ndan 48 öğrenci ve sınıf öğretmenleri katıldı. Öğrencilere tarım hakkında bilgi veren İl Müdürü Demirhan, hayatın en önemli kısmının beslenme olduğunu ve doğru beslenmenin sağlıklı ve güvenilir gıda ile olacağını dile getirdi.


Demirhan, öğrencilerle sohbet ederek, gelecekte aralarından ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler olmasını temenni etti.




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