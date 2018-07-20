Siirtli gençlere karikatür eğitimi veriliyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan karikatür kursuna gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençlere istihdam alanları oluşturmak amacıyla başlatılan kursa 30 öğrencinin katıldığını söyleyen karikatürist Mehmet Zeki Tokgöz, kursa katılan 30 öğrenciye haftada 2 saat olmak üzere toplamda 2 aylık süren bir karikatür çizim eğitiminin verileceğini söyledi. Tokgöz, “Değerlerimize uygun olarak mizah kültürünü kazandırmak ve bu kültürü kazandırırken bu alanda önemli başlıklardan olan karikatür sanatına ilişkin farkındalık oluşturmak, yetenekli olan gençlerimizin toplum değerlerine ters düşmeyen yarının mizahçıları olmasına imkan sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.