Siirtli güreşçi Evin Demirhan, minderden altın madalyayla döndü

24-27 Haziran 2018’de İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz oyunlarında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyanın sahibi olan Evin Demirhan, 13 yaşından beri güreş sporunu yaptığını ve hedeflerine tek tek ulaştığını söyledi. Demirhan, "Akdeniz oyunlarında da rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Çok mutluyum. Hayalim olan Türk bayrağımızı göndere çekerken gurur duyuyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 19 madalya alarak milli takımda kadınlarda en çok madalya almanın sevincini de ayrıca yaşıyorum. Şuan ki hedefim 2020’de yapılacak olan olimpiyatlar var. Türkiye kadın güreşinde olimpiyatlarda madalya almış değil. Bayan güreş takımı olarak 2020 olimpiyatlarında bir ilki başarmak istiyorum. Sıkı bir çalışmamız var. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. İnşallah 2020 olimpiyatlarında şampiyon gelerek bayrağımızı ilk kadın olarak göndere çekmek istiyorum” dedi.