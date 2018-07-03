Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 10:20

Siirtli güreşçi Evin Demirhan, minderden altın madalyayla döndü

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Siirtli kadın güreşçi Evin Demirhan, Akdeniz oyunlarında 50 kilogramda rakiplerini yenerek altın madalya almayı başardı.

Siirtli güreşçi Evin Demirhan, minderden altın madalyayla döndü

03 Temmuz 2018 10:20


24-27 Haziran 2018’de İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz oyunlarında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyanın sahibi olan Evin Demirhan, 13 yaşından beri güreş sporunu yaptığını ve hedeflerine tek tek ulaştığını söyledi. Demirhan, "Akdeniz oyunlarında da rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Çok mutluyum. Hayalim olan Türk bayrağımızı göndere çekerken gurur duyuyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 19 madalya alarak milli takımda kadınlarda en çok madalya almanın sevincini de ayrıca yaşıyorum. Şuan ki hedefim 2020’de yapılacak olan olimpiyatlar var. Türkiye kadın güreşinde olimpiyatlarda madalya almış değil. Bayan güreş takımı olarak 2020 olimpiyatlarında bir ilki başarmak istiyorum. Sıkı bir çalışmamız var. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. İnşallah 2020 olimpiyatlarında şampiyon gelerek bayrağımızı ilk kadın olarak göndere çekmek istiyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    42°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç