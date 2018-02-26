Siirtli kızlar şampiyonluk peşinde

Lig 8. Grupta mücadele ederken Play-Off’a çıkan Siirt Hasbey Kadın Futbol Takımı, gözünü 2. lige dikti.

Takımın Antrenörü Zeki Eren, ligde iyi bir performans sergileyerek Play-Off’a çıkma başarısı gösterdiklerini, bir üst lige çıkma hedefinde olduklarını söyledi. Eren, "Ligin son maçını dün konuk ettiğimiz Şırnak Nurspor önünde güzel bir oyun sergileyerek hak ligi kapattık. Önceki haftalarda Play-off’a çıkma başarısı gösterdik. Takımda genç ve yetenekli kızlarımız var. İddialıyız. Maddi imkansızlıklardan dolayı bu yıl transfer yapamamamıza rağmen Play-Off’a çıkma başarısını gösterdik. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Rakiplerimiz birbirlerinden güçlüdür. Biz de büyük zorluklara rağmen buralara kadar takımı getirdik. Şampiyon olabilmek için en az üç transfere ihtiyaç var, destek verilmesi durumunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi.