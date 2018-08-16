Siirtli köy muhtarlarından Dicle Elektrik’e teşekkür plaketi

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut’u ziyaret eden muhtarlar, enerji şirketinin yatırımları sayesinde rahata kavuştuklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, yatırımlarında kırsalı ihmal etmiyor. Sorumluluk bölgesindeki köylere kadar uzanarak ‘Örnek Köy Projesi’ kapsamında yatırımlar gerçekleştiren enerji şirketinin bu çalışmaları buralarda yaşayan tüketicilerin büyük bir çoğunluğu tarafından takdir ediliyor. Dicle Elektrik’in yatırım hizmeti alan Siirt’in merkez Meydandere köyü muhtarı Halil Şen ile Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü muhtarı Halit Aygün ve Taşbalta köyü muhtarı Muhyeddin Alanç köylüleri adına Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Naci Obut’u ziyaret etti. Köylerinde yapılan bakım, onarım, hat yenileme ve aydınlatma çalışmaları sayesinde artık kesinti yaşamadıklarını ve çok rahat ettiklerini ifade eden muhtarlar, köylerinde yaşayan vatandaşların da ayrı ayrı selam ve teşekkürlerini ilettiler. Muhtarlar Şen, Aygün ve Alanç İl Müdürü Obut’a ayrıca beraberlerinde getirdikleri teşekkür plaketlerini de sundu.

"Hizmet kalitemiz artıyor"

Teşekkür ziyareti ve plaketlerden dolayı şirketi adına duyduğu memnuniyeti dile getiren Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut "Köy muhtarlarımızın bu nazik davranışları beni ve çalışma arkadaşlarımı oldukça memnun etmiştir. Özelleştirmeden bu yana Siirt il merkezi ve ilçelerimizin yanında köylerimizde de ciddi yatırımlar yapıyoruz. Nerede olursa olsun tüm tüketicilerimize en iyi hizmeti götürme çabası içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin takdir edilmesi çok güzel. Muhtarlarını teşekkür etmek üzere buraya gönderen köylü vatandaşlarımıza verdikleri destekten dolayı asıl şirket olarak biz teşekkür ediyoruz. Yine ekip çalışanlarımıza çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür davranışlar bizi motive ediyor, sevindiriyor. Tüm bölgede olduğu gibi Siirt’te de hizmet kalitemiz her geçen gün artarak devam ediyor. Hedefimiz kayıpsız, kesintisiz, kaliteli elektrik enerjisi verirken tüketici memnuniyetini de en üst seviyelerde tutmaktır’’ dedi.