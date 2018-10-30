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Siirtli muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Siirt Belediye Başkanlığı tarafından mahalle muhtarlarına diz üstü bilgisayar dağıtıldı.


Siirt Belediyesi tarafından muhtarların vatandaşla birebir görüşmesi ve daha rahat ve konforlu ortamlarda hizmet verebilmesi amacıyla 10 mahalleye muhtar evi yapılmıştı. Muhtarlara desteklerini sürdüren Siirt Belediyesi, 20 mahalle muhtarına hızlı hizmet etmeleri için dizüstü bilgisayar hediye etti. Muhtarlara 20 adet dizüstü bilgisayar dağıttıklarını söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, “Dağıttığımız bilgisayarların mahalle muhtarlarına daha verimli ve vatandaşların sorunlarına anında cevap vermeleri hususunda bilgisayar dağıtımı yaptık. Muhtarlarımıza hayırlı olsun diyor, hepsine başarılar diliyorum” dedi.

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