Siirtli oduncular satışlardan memnun

Yaz kış demeden odun satarak geçimini sağlayan odun satıcısı Abdurrezak Yıldız, artık oduncuların yüzü sadece kışın değil yaz aylarında da gülüyor. Kış aylarında odun fiyatları pahalı olduğu için dar gelirli vatandaşlar yaz aylarında odunlarını alarak kış için hazırlıklarını yaptıklarını dile getirdi. Yıldız, “Artık oduncuların kış aylarında değil yaz aylarında da yüzleri gülüyor. Soba kullanılan evler çok fazla. Kış aylarında odun tonu 580 TL iken yaz aylarında bu fiyat 480 TL oluyor. Buda dar gelirli vatandaşlar için iyi oluyor. Çok şükür satışlardan memnunuz” dedi.