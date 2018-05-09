Siirtli öğrenciler Ankara’yı gezdi

Kalkınma Bakanlığı ve Siirt Valiliğinin desteğiyle Siirt Üniversitesi rektörlüğü yürütücülüğünde gerçekleşen ve Eğitim Fakültesi öğretim üyelerince uygulanan “Çocuk Üniversitesi” projesi kapsamında 100 ortaokul öğrencisi Ankara’yı ziyaret etti. Üniversite sıralarında eğitim gören öğrenciler, çocuk yaşta üniversite ile tanışmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Proje Koordinatörü öğretim üyesi Esef Hakan Toytok, ortaokullarda eğitim gören 100 öğrenciye 20 hafta eğitim verildiğini kaydederek projenin ilk ayağında öğrencilerin bilimle tanıştığını, ikinci ayağı olan uzmanlaşmada ise uygulama eğitimlerini aldıklarını belirtti. Dersleri birbirleri ile ilişkilendirerek işlediklerini aktaran Toytok, “Beden eğitimi, matematik, resim, müzik, fizik, kimya biyoloji ve diğer dersleri birbirleriyle ilişkilendirirken disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınıyordu. Burada temel amaç bilim ile hayatı buluşturmak, öğrencilerin baktığı gördüğü her şey de bir matematik, fizik, kimya, biyoloji, sanat gibi disiplinlerin olduğunu göstermektir. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Bunlar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak azdır. Biz de gençlerimize ileriye dönük vizyon kazandırarak topluma ve Siirt’imize karşı sosyal sorumluluğumuzu ve ödevimizi yerine getirmeyi amaçlamaktayız” dedi.