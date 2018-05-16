Siirtli öğrenciler geleceklerini bu branşta görüyor

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yavuz Sultan Selim Lisesi salonunda 4 aydır devam eden kursu Emre Kayaalp ve Orhan Seven yönetiyor. Yardımcı Antrenör Seven, “Şuan Siirt üniversitesinde beden eğitimi öğretmenliği spor yöneticiliği bölümünü okuyorum. Buradaki amacımız öğrencilerimizin çıkarları doğrultusunda onlara yardımcı olmak, gelecekteki sınavlarını daha iyi bir puan çıkarmaları için Türkçe-Matematik kurslarını da veriyoruz. Şimdi ki hedefimiz ise öğrencileri üniversitelere yerleştirmek ve daha iyi yerlere göndermektir amacımız. Öğrencilerin daha çok istediği üniversiteler olsun istediği antrenmanlar olsun doğru ve planlı şekilde yönlendirme puanlarına uygun istedikleri yere göndermektir. Ve daha çok öğrenciyi kazandırmaktır” dedi.

Öğrenci Şenay İdel ise hedefinin olduğunu ve öncelikle beden eğitimi öğretmeni olmayı arzuladığını söyledi. İdel, "Bunun için antrenmanlarımı daha çok yoğun yapıyorum. Ve sıklaştırıyorum. Bunu da burada bulanan tecrübeli hocalarımla yapıyorum" dedi.

Öğrencileri kuvvet, dayanıklılık, sürat, koordinasyon ve branş testlerine tabi tutulduklarını söyleyen Mehmet Ali Yılmaz, yetenek ve becerilerimize uygun üniversitenin özel yetenek sınavına hazırlandıklarını söyledi. Yılmaz, “Bu yıl hedefim olan taban yerleştirme puanı temel yeterlilik testi sınavından iyi bir puan alıp ilerde yararlı bir beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Burada yoğun ve rekabetli bir çalışma var. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Hocalarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Ülçin Oğuz da tek hedefinin beden eğitimi öğretmeni olmak olduğunu söyledi. Oğuz, "Bu hedefim doğrultusunda haftada 6 gün antrenmanlarımız sürmektedir. Bunun yanında deneme sınavlarımız oluyor. Ücretsiz kurslarımız oluyor. Hocalarımız bizlere destekte buluyor” şeklinde konuştu.