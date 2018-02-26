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26 Şubat 2018 10:35

Siirtli öğrenciler, harçlıklarını yetim çocuklar için bağışlıyor

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi öğrencileri harçlıklarını Sudan, Yemen, Eritre, Bosna-Hersek ve Suriye’deki yetim çocuklara bağışlıyor.

Siirtli öğrenciler, harçlıklarını yetim çocuklar için bağışlıyor

26 Şubat 2018 10:35


Siirt’te, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan “Her sınıfın bir yetim kardeşi var” projesi çerçevesinde Türk Telekom Fen Lisesi öğrencileri harçlıklarını Sudan, Yemen, Eritre, Bosna-Hersek ve Suriye’deki yetim çocuklara bağışlıyor. Siirt’te değişik okullarda bulunan sınıfların bir yetime sahip çıktığını söyleyen proje koordinatörü Yusuf Çelik, “21 okulda 36 yetime sahip çıkıyoruz. Siirt il çapındaki liselerimiz ve diğer okullarla beraber bu kardeşlik ve iyilik köprüsünde birleştik. Dünyanın çeşitli mazlum ülkelerinden Sudan, Yemen, Mısır, Arakan, Suriye ve benzeri dünyanın değişik coğrafyalarından yaşayan yetim kardeşlerimize buradaki öğrencilerimiz sahip çıktı. Şuan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi öğrencileri dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan 6 yetime sahip çıktı. Projemizdeki amaç Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmesi ve onların halinden anlamasıdır. Burada okuyan öğrenciler kendi harçlıklarından vererek onların eğitim, sağlık ve benzeri çeşitli masraflarını elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor” dedi.


Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi Yağmur Minaz ise projeye katkı olsun diye harçlıklarını bağışladıklarını aktardı. Minaz, “Peygamber Efendimiz, ‘Kim bu dünyada bir yetime yardım ederse ömür dünyada benimle beraberdir’ diye buyururlar. Biz de bu yüzden Bosna-Hersekli bir kardeşimize yardım ediyoruz. Günlük harçlıklarımızdan bir miktar kesiyoruz. Çok mutluyum bu projede olduğumdan dolayı sınıf arkadaşlarımla da çok mutluyuz. İyi ki böyle bir projeye katılmışız” diye konuştu.


Semih Eldemir adlı öğrenci de bu projede yer almamızın sebeplerden bir tanesinin yetimlere yardım etmek olduğunu, millet olarak bu konuda çok hassas olduklarını aktardı.




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