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22 Haziran 2018 11:11

Siirtli öğrenciler tarımı öğrenecek

Siirt Tillo ilçesinde okuyan ilkokul öğrencilerine tarımsal farkındalığı kazandırmak amacıyla yapılan “Lider Çocuk Tarım Kampı” projesi kapsamında 8 öğrenci Şanlıurfa’ya gideceği belirtildi.

Siirtli öğrenciler tarımı öğrenecek

22 Haziran 2018 11:11


Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği ve 10 gün sürecek eğitim kampında öğrenciler Şanlıurfa ilini ve çevresini gezerek tarımsal konular hakkında bilgi alacağı belirtildi. Lider Tarım Çocuk Tarım Kampı’na katılacak olan öğrencileri makamında ağırlayan Tillo İlçe Kaymakamı Yunus Koç, Kamp ülke genelinde büyük ilgi görürken, öğrenciler açısından da farklı bir aktivite oluşturuyor. Öğrenciler Tarımsal konular hakkında bilgi alacakları gibi İngilizce kursları eğitsel oyunlar öğrenmek suretiyle diğer illerden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı yakalayacaklarını dile getirdi. Koç, “Lider Çocuk Tarım Kampı bütün faaliyet alanlarını ihtiva eden bu programın; çocuklara hayata dair faydalı bilgi birikimi sağlayacaktır” dedi.




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