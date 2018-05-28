Siirtli sporcu kızdan gururlandıran hareket

Şen, “Bayrak bizim canımızdır, vatanımız ve milletimizindir, onun için canımızı veririz” dedi.

Siirt Hasbey Bayan Futbol Takımında top oynayan Sema Nur Şen, bir konvoyun geçişi sırasında düşürülen Türk bayrağını görüp, yerden kaldırıp öpmesi görenleri duygulandırdı. İdmana yetişmek için evden çıkan Şen, öğle saatlerinde Kurtalan karayolunda bir konvoyun geçişi sırasında düşürülen Türk bayrağını görünce araçtan inerek bayrağı aldı ve eliyle temizledikten sonra öpüp yanına aldı. Şen’in, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüsü görenleri duygulandırdı.

Şen, yoldan geçerken bayrağı gördüğünü belirterek, “Aldım ve öpüp alnıma koydum. Çok güzel bir duyguydu, beni çok duygulandırdı. Bayrak bizim canımızdır, vatanımız ve milletimizindir, onun için canımızı veririz. Bu bayram Türk Kürt ve Arap hepimizin, milletimizin bayrağıdır" dedi.

Futbolu çok sevdiğini ve hayalinin milli takımda oynamak olduğunu aktaran Şen, "Hedefim milli takıma seçilip ay yıldızı formayı giymektir, Ailem de benim futbol oynamamı destekliyor" diye konuştu.

“Sporcumuzla gurur duyuyoruz”

Takım Antrenörü Zeki Eren de kız futbolcunun bu davranışından dolayı kendisiyle gurur duyduklarını açıkladı. Eren, "Kızımızın bu hareketi bizi son derece duygulandırdı. Biz bu tür sporcularla çalışmaktan onur duyuyoruz. Bayrağımızı korumamız, sevmemiz lazım, vatanımız bayrağımızdır. Sema kızımız zaten bayrağı seven biri. Bu davranışı bizi onurlandırdı, gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

Şen’in takım arkadaşı da böyle bir davranışta bulunmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.