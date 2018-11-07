Siirtli sürücülere kış bakımı uyarısı

Araç sahiplerinin kışlık bakımlarını yaptırması gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Adnan Danış, soğuk havaların iyice kendini hissettirmesiyle vatandaşların araçlarının kışlık bakımları olan antifriz, akü ve kışlık lastiklerin bakımının zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Danış, "Sürücülerin araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları önem taşıyor. Kış şartlarının gerektirdiği malzemelerin de araçlarında mutlaka bulunması gerekiyor. Sürücüler kışlık bakım yapmazsa daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler. Lastik, yağ, marş dinamosu, silecek, akü gibi parçaların zamanla işlevini kaybetmesiyle sürücülere trafikte sorun çıkarabileceğini, bu yüzden araçların kış öncesi bakımdan geçirilerek eskiyen parçaların değiştirilmesini ve araçların kışa hazırlanması gerekiyor. Sürücülerin kışlık bakım yapmaları önem arz ediyor. O yüzden bir an önce kışlık bakım yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.