Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları 2 Mart’ta Siirt’te düzenlenecek. Müsabakalarda erkek ve kız sporcular çeşitli kilo kategorilerinde mücadele edecek. Tekvando Antrenörü İrfan Akınay, 8 ilden 150 sporcunun katılacağı müsabakaların kıran kırana geçeceğini ve katılacak olan sporcuların derece almasını beklediklerini söyledi. Akınay, “Siirt’te yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızı uzun bir süredir devam ettirmekteyiz. Amacımız Siirt’i en iyi şekilde temsil etmek, burada yapılacak olan turnuvada Siirtimize iyi madalyalar getirmek. İnşallah ileriki zamanlarda hem Türkiyemizi hem de ilimizi Avrupa ve Dünya’da iyi temsil etmek için antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Ve inşallah bunu da başaracağız. Bu arada Afrin’de Mehmetçiklerimiz zor şartlar altında mücadele etmektedir. Biz de onları unutmuyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız her zaman onlarla. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar versin. Onlar var oldukça bizler de varız. Onlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum” dedi.

Serkan Şen adlı sporcu, 2 Mart’ta yapılacak olan turnuvaya çok iyi hazırlandığını, şampiyon olmayı hedeflediğini belirtti. Şen, "Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece yapmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

Lige çok iyi hazırlandığını söyleyen Ferhat Elinç adlı sporcu ise, “Hedefim burada şampiyon olmak. Milli takımda yer alarak Avrupa şampiyonasına katılarak bayrağımızı dalgalanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.