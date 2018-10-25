Siirtli üreticilere eğitim verildi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimi'nin” 3'üncüsü düzenlendi.

Eğitimin ilk günü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde çalışan 10 teknik personele, ikinci günü ise üreticilere yönelik eğitim verildi. Üreticilere Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin ülkemizdeki durumu ve önemi ile ilgili bilgiler verdiklerini söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, “Üreticilerimize Tıbbi ve Aromatik bitkilerden çöven, biberiye, dağ çayı, kekik, ada çayı ve lavanta deneme ve dikim alanları gezilerek söz konusu bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili teknik bilgiler verilmiştir. Deneme çalışmalarında hasat edilerek kurutulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve bu bitkilerle ilgili laboratuvarlarda yapılan teknik gezi ile eğitim verildi. Eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.