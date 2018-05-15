Siirtliler Filistin için yürüdü

Çeşitli sivil toplum örgütleri öncülüğünde Güres Caddesi Sancaklar Okulu önünde toplanan vatandaşlar, tekbir getirip Filistin için slogan attı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından ABD ve İsrail bayrakları yakıldı. Toplanan kalabalık adına yapılan açıklamada; Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi, ümmetin üçüncü kutsal şehri ve özgürlüğün sembolü olduğu, Kudüs’ün özgür olmadan ümmetin özgür olamayacağı belirtildi.

Açıklamanın ardından slogan atarak Güres Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yürüyen kalabalık, daha sonra dağıldı.