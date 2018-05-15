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15 Mayıs 2018 19:01

Siirtliler Filistin için yürüdü

Siirt’te bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin bayraklarıyla yürüyerek İsrail’e tepki gösterdi.

Siirtliler Filistin için yürüdü

15 Mayıs 2018 19:01


Çeşitli sivil toplum örgütleri öncülüğünde Güres Caddesi Sancaklar Okulu önünde toplanan vatandaşlar, tekbir getirip Filistin için slogan attı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından ABD ve İsrail bayrakları yakıldı. Toplanan kalabalık adına yapılan açıklamada; Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi, ümmetin üçüncü kutsal şehri ve özgürlüğün sembolü olduğu, Kudüs’ün özgür olmadan ümmetin özgür olamayacağı belirtildi.


Açıklamanın ardından slogan atarak Güres Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yürüyen kalabalık, daha sonra dağıldı.




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