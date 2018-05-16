Siirtliler iftar sofrasında büryana rağbet gösterdi

Siirtliler, ramazan ayının ilk iftarını kuzu etinin özel kuyuda odun ateşiyle pişirilerek yapılan büryan kebabı ile açtı. Kentte 20 yıllık büryan ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğindeki kuyularda kuzu etinin pişirilmesiyle hazırlanan büryanı ramazan ayı nedeniyle iftarda çıkardıklarını söyledi. Tadı dillere destan büryan kebabının yapılış aşaması hakkında bilgi veren usta Kayaalp, büryan kebabının meşe ağacının ateşinde hazırlandığı ifade ederek “30 dakika sonra yanan ateş köze dönüyor. İçi su ve kemik dolu bakır kazan kuyunun içine indirilerek ilk aşaması tamamlanıyor. Daha sonra kemiklerinden sıyrılmış kuzu etlerinin çember şeklinde monte edilmiş çengellere asılarak, havada kalacak şekilde kuyunun içine sarkıtılıyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra kuyunun üzeri kapakla kapatılıyor. Hava geçirmeyecek şekilde kapak çamur haline getirilen kül ile örtülüyor. Ve kebap buharla pişiyor.” dedi.

Kayaalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 saat kendi buharıyla pişen kuzu etini kuyudan çıkartarak çengelle tezgaha asılıp servise hazır hale getiriliyor. Tahmini 180 derecede pişen kuzu eti daha sonra, her porsiyonu 100’er gram veya isteğe göre kestiğimiz eti ekmeğin üzerinde taş fırında ısıtıyoruz. Isıtılan büryan ekmeğin üzerinde afiyetle yemeleri için müşteriye servis ediliyor"

Büryanın il dışından da rağbet gördüğünü dile getiren Kayaalp, özellikle ramazan ayında büryanın az olması nedeniyle talepleri karşılayamadıklarını, iftar ve sahurda büryan yemek isteyenlerin önceden sipariş vermesi gerektiğini aktardı.