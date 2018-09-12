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Siirtspor Cizrespor'u 3 golle geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig’inde (BAL) mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Ziraat Türkiye Kupası 2.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında karşılaştığı Cizrespor'u 3-0'lık sporla yendi.


Siirt Şehir Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Siirt İl Özel idarespor, 13. dakikada Jasmin Raboshta'nın attığı plase bir vuruşla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.


85. dakikada sol kanatta bulduğu topu iyi değerlendiren Siirtsporlu Samuel, sol ayakla sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında Jasmin Raboshta'nın attığı kafa vuruşla Siirtspor maçı 3-0'lık skorla yenerek 3. Tur maçına kaldı.


Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Taşkın, Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat maç sonunda sahaya inerek Siirtli futbolcuları kutladı.

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