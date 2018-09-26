Siirt'te 132 metruk bina yıkıldı

Siirt'te birçoğu madde bağımlıların meskeni haline gelen 132 metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Siirt Belediyesi tarafından metruk halde bulunan ve halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve yıkımı gerçekleştiriliyor. Metruk bina diye tabir edilen ve madde bağımlıların mesken tuttuğu 148 binadan 132'sinin yıkımı gerçekleştirildi. Vatandaşların huzurunu ön planda tuttuklarını söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, “İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçiyor. Halkın huzur ve güvenliği yanında ilin değişim ve gelişimi için çevrelerindeki bu tür binaları bildirmelerini isteyen yetkililer, metruk binaların tespit edilmesi ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyoruz. Binalardan çıkan moloz, yine belediye ekipleri tarafından alandan tahliye ediliyor” dedi.