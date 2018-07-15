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15 Temmuz 2018 12:45

Siirt’te 15 Temmuz Şehitleri için anma töreni düzenlendi

SİİRT (İHA) – Siirt’te ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle Garnizon Komutanlığı Şehitlik Anıtında tören düzenlendi.

Siirt’te 15 Temmuz Şehitleri için anma töreni düzenlendi

15 Temmuz 2018 12:45


Siirt’te ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle Garnizon Komutanlığı Şehitlik anıtında düzenlenen törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay İlker Engin, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.


Şehitlik anı defterini imzalayan Vali Atik, 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde milletin kararlı duruşu ve vatan, millet, bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlar sayesinde ülkenin bekasına göz dikenlerin bertaraf edildiğini, şehitlerin unutulmaz kahramanlar olarak milletin gönlünde yer edindiğini söyledi.


Tören sonrası şehitlerin kabri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.




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