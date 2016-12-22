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22 Aralık 2016 13:22

Siirt’te 18 doktor atanacak

Siirt’te 18 doktor atanacak

22 Aralık 2016 13:22

Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt ve ilçelerinde görev yapmak üzere 14 uzman, 4 pratisyen olmak üzere toplam 18 doktor ataması yapılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek olan 72. dönem hizmet yükümlülüğü kurası kapsamında Siirt genelinde ihtiyaç duyulan branşlarda görev yapmak üzere il genelinde toplam 18 doktor ataması yapılacağını bildirdi.
AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ise İl Sağlığı Müdürlüğü Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 pratisyen hekim, Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı sağlık kurumlarına 14 uzman ve 3 pratisyen hekim olmak üzere toplam 18 doktor ataması yapılacağını belirtti. Çalapkulu, ayrıca 130 yardımcı sağlık personeli ebe, hemşire, sağlık memuru ataması yapılarak bu noktada ihtiyacın giderileceğini söyledi.



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