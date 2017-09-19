Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 17:53

Siirt’te ‘19 Eylül Gaziler Günü’ etkinlikleri

Siirt’te “19 Eylül Gaziler Günü” etkinliklerle kutlandı.

Siirt’te ‘19 Eylül Gaziler Günü’ etkinlikleri

19 Eylül 2017 17:53


Siirt’te “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu yetkileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker ve polisler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından valilik, belediye, Garnizon Komutanlığı ile Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu çelenklerini Atatürk Anıtı’na sundu.


Törenin ardından Vali Atik ve beraberindekiler, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Atik, Bayraktepe köyünde ikamet eden, askeri kıyafet giymiş şehit torunları 10 yaşındaki Kasım ve kardeşi Hamza tarafından karşılandı. Vali Atik, terör örgütüne tepkisini dile getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda" diyen 10 yaşındaki çocuğu gözlerinden öptü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç