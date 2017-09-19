Siirt’te ‘19 Eylül Gaziler Günü’ etkinlikleri

Siirt’te “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu yetkileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından valilik, belediye, Garnizon Komutanlığı ile Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu çelenklerini Atatürk Anıtı’na sundu.

Törenin ardından Vali Atik ve beraberindekiler, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Atik, Bayraktepe köyünde ikamet eden, askeri kıyafet giymiş şehit torunları 10 yaşındaki Kasım ve kardeşi Hamza tarafından karşılandı. Vali Atik, terör örgütüne tepkisini dile getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda" diyen 10 yaşındaki çocuğu gözlerinden öptü.