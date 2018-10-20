Siirt'te 2 milyon adet süs bitkisi üretiliyor

Devletin çeşitli desteklemeleriyle Siirt fıstığı üretimine olan talep her geçen gün artarken, son birkaç yıldır artan ceviz üretimi ve 2 milyon adet ekilen süs bitkisi üreticilere yeni gelir kapısı sağlıyor. Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Tarım Orman Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Baykan karayolu 10. kilometresinde Hamza Keleş adlı üretici tarafından süs bitkisi üretimi yapılan serayı ziyaret ederek incelemede bulundu.

Siirt'in fıstıkta bölgenin parlayan yıldızı olduğunu aktaran Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Tüm bölgede Batman, Şanlıurfa, Gaziantep'te olmayan bir yatırımın içinde bulunuyoruz. Siirt süs bitkilerinde özellikle dış mekan alanda bir ilki başarmıştır, 15 dönümlük bir serada 2 milyon adetlik bir çiçek üretimine başladık, bu yeni bir yatırım alanıdır" dedi.

Siirt Valiliğinin desteğiyle 1 milyon TL'lik bütçeyle ceviz bahçesi alanı oluşturulduğunu da aktaran Demirhan, "Bin 200 dönüm alana 1 milyonluk yatırımla 30 bin ceviz fidanı toprakla buluşturuldu. 2 yıl önce kuruyan ceviz bahçelerinde 2 bin adet ceviz ağacı dağıtıldı. Siirt fıstığından sonra cevizde de iddialı bir konuma geldi" ifadelerini kullandı.

Hamza Keleş adlı üretici ise Siirt'in ilk sertifikalı fıstık üreticisi olduğunu belirterek, "Fıstık üreticisiyim, aynı zamanda seracılık ve çiçekçiliğe yeni başladım. Burada 100 bin çuha, 1 milyon hercai menekşe olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin süs fidanı, fıstık fidanı dikimi ve 20 dönüm serada marul ve çeşitli sebze ekiyorum. Her çiftçi gibi bizim de bazı sorunlarımız var, ama aşımız kaynıyor. Pazar bulmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından daha sonra sembolik olarak bazı üreticilere aşılı ceviz fidanı dağıtıldı.