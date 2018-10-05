Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te tespit edilen 2 terörist, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen, merkeze bağlı Erenler mezrası bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun barındığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, belirlenen hedeflere SİHA ile 1 atım gerçekleştirilmiştir. Atış sonrası bölgeye sevk edilen birlikler tarafından başlatılan arama ve tarama faaliyetlerinde 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesediyle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 20 gram esrar maddesi, 3 adet M-16 şarjörü, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet sırt çantası, 1 adet el dürbünü, 1 adet el radyosu, 2 adet saat, 5 adet fotoğraf, yarım kilo tütün, 1 adet sigara tabakası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmıştır. Bölgede arama/tarama faaliyetleri devam etmektedir. Bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir” denildi.

Bölgede, 3 Ekim'de de 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.