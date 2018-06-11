Siirt’te 20 anız yangınına müdahale edildi

Havaların ısınmasıyla meydana gelen anız yangınlarına karşı önlem alınması çağrısında bulunan Siirt Belediyesi, son bir ada 20 yangına müdahale etti

Siirt Belediyesi, son günlerde il genelinde meydana gelen anız yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, doğaya ve canlılara zarar veren anızların tarlalarda birçok tahribata neden olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Tarlalarda ekin biçildikten sonra kalan anızları yakmanın birçok tahribata yol açmaktadır. Toprağın ve doğal yetişen bitkilerin verimliliğinde rol oynayan birçok canlı ve endemik yapı, anız yakma nedeniyle yok olmaktadır. Sadece daha kolay çift sürmek için yakılan anız nedeniyle doğa zarar görmektedir" denildi.

Son bir ayda kentte yaşanan 20 ayrı yangına müdahale edildiği belirtildi.