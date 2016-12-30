Siirt’te 2016 yılında bin 172 resmi nikah kıyıldı

Siirt Belediyesi Evlendirme Memurluğunun verilerine göre 2016 yılında toplam bin 172 çift resmi nikah kıydı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Ocak ile 30 Aralık 2015 tarihleri arasında bin 140 çiftin resmi nikah kıydığı, bu rakamın 1 Ocak ile 29 Aralık 2016 tarihleri arasında bin 172 olduğu belirtildi. 2016 yılında en az nikah kıyılan ayın, 58 nikahla ocak, en çok nikah kıyılan ayın ise 116 ile eylül olduğunun belirtildiği açıklamada, resmi nikah kıyma oranının 2015 yılına göre yüzde 3 arttığı kaydedildi.