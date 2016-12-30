Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 14:45

Siirt’te 2016 yılında bin 172 resmi nikah kıyıldı

Siirt’te 2016 yılında bin 172 resmi nikah kıyıldı

30 Aralık 2016 14:45

Siirt Belediyesi Evlendirme Memurluğunun verilerine göre 2016 yılında toplam bin 172 çift resmi nikah kıydı.
Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Ocak ile 30 Aralık 2015 tarihleri arasında bin 140 çiftin resmi nikah kıydığı, bu rakamın 1 Ocak ile 29 Aralık 2016 tarihleri arasında bin 172 olduğu belirtildi. 2016 yılında en az nikah kıyılan ayın, 58 nikahla ocak, en çok nikah kıyılan ayın ise 116 ile eylül olduğunun belirtildiği açıklamada, resmi nikah kıyma oranının 2015 yılına göre yüzde 3 arttığı kaydedildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    5°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç