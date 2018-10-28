Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Siirt’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
Siirt'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Taşkın, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk konulmasıyla tören sona erdi.