Siirt’te 2’nci üniversite kuruluyor

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve AK Parti İl Başkanı Özgür Fuat Çalapkulu, Kızlar Tepesi Parkında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Aktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kızlar Tepesi, İtfaiye Binası ve modern mezbaha binasının yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 40 dönümlük alan üzerinde 3 dönümünün gölet, macera parkıyla Siirtlilere güzel bir eser kazandırıldığını, desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Siirt Belediyesine teşekkür etti. Siirt’i çok cazip bir pazar olduğunu dile getiren Aktay, kademeli olarak 10 bin kişiye iş sahası kazandıracak Siirt Bakır Projesi çalışmalarının da sürdüğünü, yer altı kaynakları noktasında zengin olan bölgenin artık yerli ve yabancı yatırımcılara cazip geldiğini söyledi.

TIP Fakültesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirtlilere bir hediyesi olduğunu aktaran Aktay, ikinci bir üniversitenin de altyapısının oluştuğunu söyledi. Son dönemde mülteci göçü alan Siirt’in Arap ülkelerine yakın ve Arapça konuşuyor olmasının artılarından bahseden Aktay, merkezi İstanbul’da bulunan ve önümüzdeki günlerde merkezini Siirt’e taşıyacak Envar El Kur’an Vakfı tarafından ilimizde bir vakıf üniversitesi kurulacağını, hem de üniversitenin devlete tek kuruş külfet olmayacağını söyledi.