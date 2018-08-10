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10 Ağustos 2018 10:50

Siirt’te 3 bin 400 sporcuya forma dağıtıldı

Siirt Belediyesi tarafından Gençlik Hizmetleri bünyesinde açılan yaz spor okullarında eğitim gören 3 bin 400 sporcuya forma yardımında bulunuldu.

Siirt’te 3 bin 400 sporcuya forma dağıtıldı

10 Ağustos 2018 10:50


Kapalı spor salonunda düzenlenen programa Siirt Belediye Başkanı Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olgaç, öğrenciler ve aileleri katıldı. Belediyenin en büyük projesinin sağlıklı ve eğitimli çocuklar yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Taşkın, gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Taşkın, “Siirt’te sporla uğraşan, yaz kurslarına giden, gerek belediyemizin kurslarına, gerekse gençlik spor bakanlığının yaz kurslarına giden 3 bin 400 genç sporcumuza, yaşları muhtelif öğrencilerimize bu gün forma takımı dağıttık. İnşallah gelecekte biz onlara her zaman elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerine ayni, nakdi yardımlarla ve bu kardeşlerimizin hem maddi hem manevi yardımlarla sporcu yetiştirmek adına bizde ülkemize bir nebze katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İnşallah onlar geleceğe en güzel şekilde hem vücut sağlıklarıyla hem zihinleriyle hem güçlü psikolojileriyle ülkemizi ileriye götürecekler. Onların gözündeki heyecanı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm gençlerimizin ailelerine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Gençlerimiz en az bir spor dalıyla ilgilensinler. Biz de bunu istiyoruz. Bu projelerimiz devam edecek” dedi.




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