Siirt'te 3 bin 622 kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te, durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 bin 622 kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Siirt'e bandrolsüz kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine Siirt il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Eğlence köyü mevkiinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, 3 bin 622 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında soruşturma açıldı.