Siirt’te 3 bin yoksul aileye yardım kartı dağıtıldı

İhtiyaç sahiplerine en kolay yoldan ulaştırılması hedeflenen elektronik alışveriş kartları ile yardıma muhtaç aileler, gereksinim duydukları ürünleri hem seçerek hem de isteyerek temin edebiliyorlar. Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, gelir durumuna bakılarak yardım yapılması uygun görülen tespiti edilmiş yaklaşık 3 bin yoksul aileye, 5 bin adet elektronik Sosyal Yardım Kartı dağıtımı yapıldı. Böylece nakit para yardımı yüklenmiş olan sosyal yardım kartı alan ihtiyaç sahibi ve yoksul vatandaşlar, belediye ile anlaşmalı, destek kart pos cihazının bulunduğu alışveriş merkezlerinde kartlarını kullanabilecek, tekel maddeleri dışında her türlü ihtiyacını kart sayesinde karşılayabilecekler.

Yardım kartını alan yardıma muhtaç aileler, sadece gıda yardımı ile sınırlı kalmayıp, giyim, temizlik ürünleri konusundaki ihtiyaçlarını giderebilecekler. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Sosyal Yardım Kart dağıtımlarının devam edeceği belirtildi.