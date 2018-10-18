Siirt'te 417 adet tarihi eser ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 417 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 417 adet tarihi eser ele geçirilirken, şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.