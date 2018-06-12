Siirt’te 60 bin kişiye iftar verildi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ramazan etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Siirt Belediyesi tarafından 60 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Ramazan ayı boyunca çocuklar başta olmak üzere Siirtlilere güzel zaman geçirten yöneticilere ve etkinliklere destek olan iş adamları ile yetkililere, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Vatandaşların katılımıyla güzel manevi iklim içerisinde atmosfer yaşadıklarını söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, “İnşallah daha güzellerine bayramlarla birlikte daha güzellerine ulaşırız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Değerli hayırsever kardeşlerimiz burada cömertçe her akşam binlerce vatandaşımızı ağırlamamıza vesile oldular. Sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte organizasyon firmasına, mesai arkadaşlarıma yanımda görmüş olduğunuz bu güzel yemekleri üreten firmalara ve çok kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bizi ramazan boyunca yalnız bırakmayan siz değerli Siirt halkımıza sunmak istiyorum. İnşallah coşkulu ve güzel günlerde güzel bayramlarda buluşmak üzere bayramınız mübarek olsun” dedi.