Siirt'te 600 vatandaşa alışveriş kartları dağıtıldı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü her ay 600 vatandaşa içinde 100 TL olan alışveriş kartı dağıtıyor.

İhtiyaç sahiplerine en kolay yoldan ulaştırılması hedeflenen elektronik alışveriş kartları ile yardıma muhtaç aileler, gereksinim duydukları ürünleri hem seçerek hem de isteyerek temin edebileceklerini söyleyen Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gelir durumuna bakılarak yardım yapılması uygun görülen tespiti edilmiş 600 vatandaşa içinde 100 TL olan alışveriş kartı dağıtıldığını belirtti. Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılan açıklamada, “Nakit para yardımı yüklenmiş olan sosyal yardım kartı alan ihtiyaç sahibi ve yoksul vatandaşlar, belediye ile anlaşmalı, destek kart pos cihazının bulunduğu alışveriş merkezlerinde kartlarını kullanabilecek, tekel maddeleri dışında her türlü ihtiyacını kart sayesinde karşılayabilecekler” dedi.