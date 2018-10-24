Siirt'te 7 milyon TL'lik spor kompleksi yapılıyor

Siirt Valiliği İl Özel İdaresi tarafından takımların altyapı çalışmalarına yönelik, içinde kamp ve tesis alanı ile sosyal aktivitelerin yapılabileceği 7 milyon TL'ye mal olacak iki kısım halinde spor kompleksi yapılıyor.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı eteklerinde alanda yapımı yüzde 85 tamamlanan spor tesisini ziyaret ederek incelemede bulundu. Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat'tan bilgi alan Vali Atik, gazetecilere verdiği bilgide, "Bizim düzeyimizdeki takımlarda böyle bir tesisin olmadığını biliyorum. İnşallah Siirtspor olarak hedeflerimiz yüksek, bu hedefler için bir altyapı düşünüyoruz, takım da iyi gidiyor" dedi.

Kamuoyunun spor noktasında beklentilerinin yüksek olduğunu, buna yönelik de önemli bir spor altyapı tesisi düşündüklerini aktaran Vali Atik, "Bir tohum attık, inşallah bu tohum yeşerecek, büyüyecek. Burayı futbolcuların kamp ve tesis alanı olarak düşünmüyoruz. Bir spor okulu açmayı da hedefliyoruz, bu spor okulunun alt yapısının besleneceği tesisler yapıyoruz" diye konuştu.

Toplam yatırım 7 milyon TL

Kezer Çayı eteklerinde daha önce Marmara Yatılı Bölge Okulu (YİBO) olarak kullanılan 35 dönem alanın 6 dönümü üzerinde yapılan spor komplesinde iki kışım şeklinde olacak. İlk kısım tesis 44x85 metre sentetik saha, 5 katlı bina ve bu bina içinde alt katı sauna, yüzme havuzu, buhar odası, Türk hamamı ve fitness salonu, ilk üç katı yatak odası ve kafeterya olacak şekilde toplam 4,5 milyon TL'ye mal olacak. Fiziki gerçekleştirmesi yüzde 85'i tamamlanan spor kompleksi birkaç ay sonra hizmete girecek. İkinci kısım tesis ise önümüzdeki yıl temeli atılacak. 3 milyon TL'yi ön gören ikinci kısım spor sahası, aquapark ve ek binayı kapsayacak.