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10 Ağustos 2018 11:05

Siirt’te 8 ve 9 yaşındaki çocuklara bu tedavi ilk kez uygulanıyor

Ağız yoluyla beslenmeyen yaşları 8 ile 9 arasında iki hasta, ilk kez bu yaş aralığında uygulanan Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Siirt’te 8 ve 9 yaşındaki çocuklara bu tedavi ilk kez uygulanıyor

10 Ağustos 2018 11:05


Konu ile ilgili bilgi veren Siirt Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Murat Başaran, doğuştan beri ağız yoluyla beslenmeyen, beslenme güçlüğü çeken ve bu nedenle sık sık yediklerinin akciğere kaçması nedeniyle akciğer enfeksiyondan Siirt Devlet Hastanesinde tedavi gören 8 ve 9 yaşlarındaki PEG tedavisiyle sağlığına kavuştuklarını söyledi. Başaran, "Hastalarımıza yapılan bu işlem ilimizde ilk defa pediatrik yaş grubunda hastalara yapılmıştır. Yetişkin yaş grubunda olan hastalara bu işlem zaten yapılmaktaydı. Hastaların 6 aylık takiplerinde kilolarında ve beslenme düzeylerinde ciddi artış görülmüş ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatışları tamamen azalmıştır. PEG işlemi endoskopi yardımıyla mide dışında mide içinde beslenme amaçlı tüp yerleştirme işlemidir. Hastalara takılan tüp yardımıyla hastalar beslenmektedir. Ve hastalar daha kaliteli bir yaşam sağlanmaktadır. Hastaların ağızdan beslenmesi düzelince tekrar endoskopi yardımıyla takılan tüp geri çıkarılmaktadır ve hastalar normal yaşamlarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.




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