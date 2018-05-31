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31 Mayıs 2018 11:45

Siirt’te 86’sı 4 bin yıllık 123 tarihi eser ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 86’sı 4 bin yıllık 123 tarihi eser ele geçirildi.

Siirt’te 86’sı 4 bin yıllık 123 tarihi eser ele geçirildi

31 Mayıs 2018 11:45


Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Afetevler Mahallesi’nde Ü.K. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 4 bin yıllık olduğu belirlenen 86 adet gözyaşı şişesi, 28 adet tarihi obje, 3 adet Gümüş işlemeli tarak, 2 adet gümüş kemer, 2 adet bilezik, 1 adet metal alaşımlı kulplu vazo ve 1 adet üzerinde kadın figürü bulunan kabartma gümüş ayna ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, eserler incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.




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