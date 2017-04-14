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14 Nisan 2017 14:42

Siirt’te 90 kişiye girişimcilik eğitimi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile KOSGEB işbirliğiyle 90 kişili "Girişimcilik Eğitim Programı" düzenlenecek.

Siirt’te 90 kişiye girişimcilik eğitimi

14 Nisan 2017 14:42


Eğitimin 24 Nisan 2017 tarihinde başlayacağını ifade eden STSO Başkanı Güven Kuzu, 6 gün süreyle 48 saate ek olarak dış ticaret, satış pazarlama ve finans konularının da işleneceği ek eğitim verileceğini söyledi. Kuzu, "Toplamda 3 grup halinde 90 kişiye verilecek olan eğitimlerde, girişimcilik fikirleri oluşturma ve test etme, pazarlama, üretim, finans ve iş planı konuları detaylı bir şekilde işlenecek. Girişimcilik ruhu taşıyan kişilerin, teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekir. İşsizliğe çözüm olarak kendi işinin kurulması ve istihdam sağlanması çok önemlidir. Bizler de girişimci olmak isteyenlere, gerekli eğitim ve destekleri vererek kamunun tahsis ettiği finans kaynaklarına ulaşmalarını sağlayacağız. Girişimcilik projesi sonucunda geleceğe dönük iş fikri ve projeleri olan kişiler, çalışan veya işsiz pozisyonundan işveren pozisyonuna geçerek sürdürülebilir işletmeler kuracak ve yanında artı istihdam seferberliğine katkı sunacaklardır, böylelikle ilimizin istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanmış olacaklardır” dedi.


KOSGEB Siirt Müdür Ömer Erkılıç ise Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine aşırı bir talep olduğunu, bu talebin bir kısmını oda işbirliğiyle aşmayı amaçladıklarını söyledi. Erkılıç, bu eğitimi alıp yeni işletme kuranların KOSGEB’ten 50 bin TL geri ödemesiz hibe ve 100 bin TL geri ödemeli sabit yatırım desteğinden faydalanabileceğini belirtti. Erkılıç, işbirliğinden dolayı oda yönetimine teşekkür ederek, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ön kayıtları 12 Nisan ve 20 Nisan 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecek olup, başvuruda bulunmak isteyen girişimci adaylarının STSO Genel Sekreterliğine şahsen dolduracakları formla müracaat edip başvurularını gerçekleştirebilirler” diye konuştu.




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