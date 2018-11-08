Siirt'te ağaç dikme çalışması başlatıldı

Şehrin görsel zenginliğini ve estetiğini arttırmak için ağaç dikme çalışması başlattıklarını söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hükümet Caddesinde başlatılan ağaç dikimine şehrin belirlenen noktalarında devam edileceğini duyurdu. Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde yeşil alan miktarını artırmak için ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Kentin yeşil dokusunun geliştirilmesi için ağaç dikimimiz devam edecektir” denildi.