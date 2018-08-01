Siirt’te aşılama ile hayvan ölümleri minimuma indirildi

Siirt’te hayvancılığın yaygınlaşmasını sağlamak ve besicilerin hayvancılığı süreklilik haline getirmesi için “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı” kapsamında il merkezi ve ilçelerde uygulanan aşılama çalışmaları ile hayvan ölümleri en aza indirildi. Bu kapsamda 2018 yılında küçük ve büyükbaş hayvanlara 293 bin 800 aşı yapılacak. Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, hayvan hastalığı ve ölümlerinin önüne geçmek ve ekonomik kayıpları engellemek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Demirhan, “Arkadaşlarla köy köy gezerek hayvanlara gerekli aşıları yapıyoruz. Yaptığımız aşılarla hayvanlarda ölüm oranlarını sıfıra indirmek ve bazı hayvanların düşük yapmasını önlemek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Program hedefimiz 28 bin 600”

Siirt Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Şen, 33 haneli Kemerli köyünde 100 büyükbaş hayvana LSD aşısı yapıldığını aktararak, “Katıldığımız saha çalışmasında il merkezine bağlı Kemerli köyünde 100’e yakın hayvan popülasyonuna LSD aşısı uyguladık. Sıcaklara rağmen arkadaşlarımız bu aşıları yapmaya devam etmektedir. Program hedefimiz olan 28 bin 600’e ulaşmak için tahmini 5 bin 900’e yakın hayvanı da bu sıcak havalarda köyleri ziyaret ederek arkadaşlarımız bu uygulamaya devam edecektir. Aşılar ölümü azaltan mikroorganizmalar, hastalığın önlenmesi veya tedavisi amaçlı kullanılan biyolojik ürünlerdir. Bakanlığımızın da aşı programı kapsamında 5 etkene karşı aşılıma programı yürütmektedir. İlimizde de brusella, şap, LSD, PPR ve kuduz hastalıklarına karşı aşılama programı mevcuttur. Bu aşı aynı zamanda hastaların yayılmasını önlemek, ekonomik kayıpların önüne geçmek, hayvan ölümlerini engelleyerek popülasyonlarını artırmak içindir” diye konuştu.

Veteriner Hekim Erdinç Çançar da, “Sığırlara uygulanan nodüler ekzantemi aşılarıyla uygulamakla beraber koruyucu hekimliği amaçlamaktayız. Çünkü hayvanlar hastalanmadan önce aşılamayla birlikte hastalığın önüne geçerek ekonomik kayıpları önlemekteyiz. Bu yüzden aşılama büyükbaş hayvanlarda özellikle önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Hayvanlarımız daha sağlıklı”

Besici Fatih Güneş daha önce hayvanlarının öldüğünü dilen getirerek, şunları kaydetti:

“Bu aşılar yapıldıktan sonra hayvanlarımız daha sağlıklı olarak yetişiyor. 5 çeşit aşı yapıldı. Allah’a şükür bir sıkıntımız yok.”