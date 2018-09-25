Siirt'te askeri araç kaza yaptı: 3 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i uzman çavuş 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Bağlıca köyü yolunda nöbet değişimine giden askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i uzman çavuş 3 asker yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.