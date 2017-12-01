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01 Aralık 2017 12:10

Siirt’te av bayileri denetlendi

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, av bayilerine yönelik il ve ilçe genelinde denetim yaptı.

Siirt’te av bayileri denetlendi

01 Aralık 2017 12:10


Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun ve 2521 sayılı avda ve sporda Kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurmasına dair kanuna aykırı alet satımının engellenmesi amacıyla il merkezinde ve ilçelerde satıcılık belgesi bulunan işyerlerine kapsamlı bir şekilde arama ve denetleme yapıldı. Yapılan bu denetimlerde, il merkezinde ve ilçelerde toplam 7 iş yeri kontrol edildi. Kontrol edilen bu işyerlerinden bahse kanunlara aykırı satım yapan 2 iş yerine ve satıcılık ruhsatı bitmesine rağmen yivsiz av tüfeği satımına devam eden bir iş yeri olmak üzere toplam 3 iş yerine gerekli adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu iş yerlerinde kanuna aykırı olan; 18 adet bıçak, bir adet katlanabilen ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 9 adet katlanabilen yivsiz av tüfeği dipçiği, 9 adet dipçik katlama aparatı, 2 adet tabanca kabza yivsiz av tüfeği dipçiği, 2 adet kılıç, bir adet hançer, bir adet sivri uçlu bıçak ele geçirilmiştir” denildi.




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