Siirt'te av yasağı kalktı balık çeşitleri arttı

Siirt'te, su ürünlerinde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından artan balık çeşidi arasında en çok rağbet gören hamsi 10 TL'ye, palamut 15-20 TL'ye tezgahlarda yerini aldı.

Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi ve Ali Gaffar Okan caddelerinin kesiştiği noktada deniz ürünleri esnaflığı yapan Veysi Kezer, deniz ve akarsularda av yasağının kalkmasıyla balık çeşidinde artış yaşandığını aktardı. Sezonun yeni açılmasına rağmen fiyatların çok makul olduğunu aktaran Kezer, "Hamsi en çok rağbet gören balık çeşitleri arasında. Hamsinin yanı sıra palamut, somon, levrek, istavrit ve lüfer Siirt'te tüketilen balık çeşitleridir. Önümüzdeki günlerde tüm çeşitler tezgahlarda yerini alacak" dedi.

Siirt'te kırmızı et kilogram fiyatının 50-55 TL'ye kadar çıkması halkı deniz ürünlerini tüketmeye yöneltti. Önümüzdeki günlerde deniz ürünleri çeşidinin artmasıyla fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.