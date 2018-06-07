Siirt’te bağ ve bahçeler kontrol edildi

Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne çiftçiler tarafından gelen şikayetleri değerlendirdiklerini söyleyen Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Demirhan teknik personel ve üniversite hocalarıyla bağ ve bahçelerde kontrollerde bulunduklarını dile getirdi. Fıstık bahçelerinde görülen meyve ve meyve salkım dökülmeleri çiftçileri tedirgin ettiğini söyleyen Demirhan, Teknik Personellerimiz ve Siirt üniversitesindeki hocalarla ile birlikte sorunun tespiti için fıstık bahçelerinde yapılan incelemeler ve gözlemler sonucunda; fıstık bahçelerinde salkımlar şeklinde ani meyve dökümleri ile kalın gövdelerdeki uyur göz uyanmaları ve düzensiz uç sürgünü büyüme belirtileri tespit edildiğini belirtti. Ergün, “Bağ ve bahçelerde yaptığımız inceleme ve kontrollerde belirtilerin sebepleri konusunda herhangi bir paraziter etmenin ya da bir zararlının varlığına rastlanılmadı. Söz konusu problemin kaynağı fizyolojiktir. Bu yıl sıcakların erken gelmesi sonucunda fıstık ağaçları dinlenmeden erken çıkmış ve gerek soğuklamanın yeterince karşılanamaması gerekse de yağmurlarla birlikte ani sıcaklık düşmeleri, özellikle de iyi beslenememiş zayıf ağaçlarda meyve, meyve salkımı ve yaprak dökümlerine sebep olmuştur. Bu durumda yapılacak en önemli önlem, ağaçları güçlendirmek adına ağaçlara besin elementi takviyesidir. Bu bağlamda sıvı yaprak gübreleri kullanılabileceği gibi, topraktan besin maddesi alımını gübre şerbeti ya da eriyik şeklinde vermektir. Bu amaçla özellikle Kalsiyum ve Bor takviyeli gübreler ile organik gübreler kullanılması gerekir” dedi.