Siirt'te bağ yollarında çalışmalar devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, imar yolu içerisinde yer alan ve yerleşim yerlerinin içerisindeki parke çalışmalarının dışında bağ yolları olarak adlandırdığımız vatandaşlarımızın sürekli kullandığı fakat araç trafiğinin zorluklarla karşılaştığı taşıtların sıkıntılı şekilde gidip geldiği bu alanlarda parke çalışmalarına devam edeceği belirtildi.