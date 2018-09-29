Siirt'te bayanlara yönelik kurslar başladı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Siirtlilerin el emeğini değerlendirme, mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları düzenleyerek el becerisini geliştirmek isteyen bayanlara yönelik okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, dikiş- nakış, yabancı dil, resim, hat sanatı, kaligrafi, uygulamalı tiyatro, el sanatları kurslarına, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına kadar pek çok farklı alanda kendilerini yetiştirmek, geliştirmek ve bu kursların sonunda yeni bir mesleki beceri kazanmaları için müracaatların başladığı belirtildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, “Orhan Doğan Parkı Kültür merkezi ve Siirt Akademi Gençlik Merkezinde açılan kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşların Siirt Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir ”denildi.