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24 Haziran 2017 17:37

Siirt’te bayram alışverişi esnafın yüzünü güldürdü

Yaklaşık bir aydır Ramazan Bayramını dört gözle bekleyen Siirt esnaflarının yüzü, son bir haftadır piyasada yaşanan canlılık nedeniyle gülüyor.

Siirt’te bayram alışverişi esnafın yüzünü güldürdü

24 Haziran 2017 17:37


Bayram alışverişi için iftar sonrasını beklemeyen vatandaşlar, Güres ve Cumhuriyet Caddeleri başta olmak üzere Helvacılar ve Peynirciler Çarşılarında giyim ve bayramlık şeker ve tatlı çeşitlerine rağbet gösterdi. Dar gelirli vatandaşlar ise daha ucuz olduğu için Rus Pazarı’ndaki ürünlere ilgi gösterdi. Güres Caddesinde ikindi sonrası yoğun bir insan sirkülasyon dikkat çekti. Şehrin en hareketli caddelerinde tezgah açan işportacılar her yaş ve bedene uygun giyim ürünleriyle müşteri çekmeye çalışırken, bazı küçük esnaflar da AVM’lerle rekabet edebilmek için ürünlere yüzde 40 ile 50 dolayında indirim uyguladı.


Bahçelievler Mahallesi İhsan Tan Bulvarında bulunan esnaflar, son bir haftadır artan bayram alışverişinin son gün olan Arife gününde arttığını, alışveriş geç saatlere kadar süreceğini söyledi.




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