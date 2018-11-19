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Siirt'te bir fırıncı Trabzon ekmeği çıkardı

Siirtli bir fırıncı, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in çabalarıyla son dönemde Siirt ile Trabzon arasında yaşanan kardeşlik köprüsü çalışmalarının sonucunda Trabzon Vakfıkebir yöresine ait taş fırında pişirilen ekmek çıkardı.

Siirtli bir fırıncı, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in çabalarıyla son dönemde Siirt ile Trabzon arasında yaşanan kardeşlik köprüsü çalışmalarının sonucunda Trabzon Vakfıkebir yöresine ait taş fırında pişirilen ekmek çıkardı.


Yeni Mahalle eski hastane caddesinde fırın işleten Adnan Oktay, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yapılan ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle rağbet gören ‘Vakfıkebir ekmeği' geleneğini Siirt'te çıkarmaya bayladı. Son dönemde Siirt ile Trabzon arasında düzenlenen karşılıklı ziyaretlerle kapsamında Karadeniz'e gidenlerin tavsiye etmesi üzerine ekmeği internetten araştırarak hazırladığını aktaran Oktay, "İlk birkaç gün bu ekmeğe rağbet olmadı. Bir hatta iki ve üç kiloya denk gelen bu ekmeği çıkarmak çok zordur. Bu ekmek uzun süre kalmasına rağmen bayatlamıyor. Lezzetli bir ekmek için hem un hem maya hem de iyi usta olması gerekir. Trabzon'a giden bir gazeteci arkadaşım tavsiye etti. Biz yapmayı başardık. İlk gün merak eden gelip baktı, ama almadı. Haftanın belli günlerinde yapmayı hedefliyoruz" dedi.


Vakfıkebir ekmeği uzun süre bayatlamadan tazeliğini koruyabiliyor.

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