Siirt’te caddeler tazyikli su ile yıkanıyor

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle kentin tüm alanlarında çöplerden kaynaklanan çevre kirliliği ve pis kokuyu önlemek için cadde ve sokakları tazyikli su ile temizliyor. Temizlik ekipleri, sabah erken saatlerinde Güres Caddesi’ndeki yeşil alanı sularken caddeyi de tazyikli su ile yakıyor. Ekipler, Aydınlar Caddesi’nden başlayarak Atatürk anıtı ve Bahçelievler Mahallesinden Hami Efendi caddesi gibi yoğun vatandaşların yaşadığı işlek caddeleri tazyikli su ile yıkadı, sıcaklardan dolayı çöpler dezenfekte edildi. Eskiyen çöp konteynırları yenileriyle değiştirilirken, vatandaşlardan gelebilecek tüm ihbarlara anında müdahale edecek bir ekip oluşturuldu.