Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 14:33

Siirt’te caddeler tazyikli su ile yıkanıyor

Siirt Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor.

Siirt’te caddeler tazyikli su ile yıkanıyor

05 Temmuz 2017 14:33


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle kentin tüm alanlarında çöplerden kaynaklanan çevre kirliliği ve pis kokuyu önlemek için cadde ve sokakları tazyikli su ile temizliyor. Temizlik ekipleri, sabah erken saatlerinde Güres Caddesi’ndeki yeşil alanı sularken caddeyi de tazyikli su ile yakıyor. Ekipler, Aydınlar Caddesi’nden başlayarak Atatürk anıtı ve Bahçelievler Mahallesinden Hami Efendi caddesi gibi yoğun vatandaşların yaşadığı işlek caddeleri tazyikli su ile yıkadı, sıcaklardan dolayı çöpler dezenfekte edildi. Eskiyen çöp konteynırları yenileriyle değiştirilirken, vatandaşlardan gelebilecek tüm ihbarlara anında müdahale edecek bir ekip oluşturuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:43
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:46
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!